Er war erst 13: Bregenzer Sex-Unhold ausgeforscht

Beamten der Polizeiinspektion Bregenz ist es in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt gelungen, einen nunmehr 14-jährigen, in Bregenz wohnhaften Jugendlichen auszuforschen, dem insgesamt 10 vollendete und vier versuchte geschlechtliche Nötigungen zur Last gelegt werden. Die Taten wurden im Zeitraum von 23.02.2017 bis 03.03.2018 in der Umgebung der Bregenzer Achsiedlung begangen.