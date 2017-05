“Er lebt zurzeit auf der StraÃŸe. Ich habe Angst um ihn”

© Screenshot, Frédéric Wüstner

Handballspieler Frédéric Wüstner setzt sich seit Anfang April für seinen Flüchtlingsfreund Jawed ein. Dieser wurde am 29. März ohne jegliche Dokumente nach Kabul abgeschoben. In Afghanistan ist er nicht sicher, weswegen Wüstner ihm mittels einer Spendensammlung die Flucht erleichtern will.