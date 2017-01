Er ist wieder Vater geworden! So viele Kinder hat Mel Gibson jetzt

Seine 26-jährige Lebensgefährtin Rosalind Ross habe bereits am Freitag einen kleinen Buben zur Welt gebracht, berichtete das Online-Portal “Entertainment Tonight” am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf einen Sprecher Gibsons. Es handelt sich um das erste gemeinsame Kind des Paares.

Gibson hat bereits sieben Kinder aus erster Ehe und eine weitere Tochter aus einer späteren Beziehung. Die jüngste Tochter ist sieben Jahre alt.

Wettkämpfe: Wer hat die meisten Kinder?

Bei der Golden-Globes-Verleihung vor rund zwei Wochen hatte der Regisseur und frühere Action-Star darüber gescherzt, nun bald mehr Kinder als Schauspielkollege Clint Eastwood (86) zu haben. “Ich fragte ihn: “Wie viele Kinder hast du?” Er antwortete: “Acht.” Also schlage ich ihn”, sagte Gibson damals gegenüber “Entertainment Tonight”.

Gibsons neuer Film “Hacksaw Ridge – Die Entscheidung” mit Andrew Garfield in der Hauptrolle kommt an diesem Freitag in Österreich ins Kino. In dem Kriegsdrama schildert er die Geschichte des Soldaten Desmond Doss, der im Zweiten Weltkrieg mehr als 70 Kameraden das Leben rettete, ohne je eine Waffe zu benutzen.

(APA/dpa)