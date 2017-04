„Er hinterlässt Leben nach seinem Tod“

Vor einigen Jahren lernte Tanya nach ihrem Auftritt im Club Sender in Lustenau Chris kennen. „Er kam auf mich zu und sprach mich an. Daraus entwickelte sich eine tolle Freundschaft – für mich war Chris ein Freund, auf den ich mich immer verlassen konnte, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Damals sollte ich den Text zu einem Song schreiben und ich kam einfach nicht weiter“, erzählt die Sängerin. Chris hatte eine Menge an Ideen und half ihr, die Lyrics zum Lied zu schreiben. Der Song wurde aber bis jetzt nicht

veröffentlicht.

„Überraschend von uns gegangen“

2015 dann der große Schock für Tanya: „Am 19. September hatte ich Geburtstag. Normalerweise hat mir Chris immer gratuliert, aber es kam einfach nichts. Ich habe den ganzen Tag gewartet, bis ich irgendwann sein Facebook-Profil gecheckt habe und die wohl traurigste Nachricht lesen musste, die man an seinem Geburtstag bekommen kann“, berichtet sie. Die Montafonerin stolperte über einen Pinnwandeintrag seines Bruders: „Mein Bruder Chris ist leider überraschend von uns gegangen.“ Tanya verstand die Welt nicht mehr. Der Schock saß tief, sie hatte einen guten Freund für immer verloren.

Viele Vorarlberger haben im Musikvideo mitgewirkt – Tanya Wachter © Viele Vorarlberger haben im Musikvideo mitgewirkt – Tanya Wachter

„Mit Einnahmen Gutes tun“

„Der gemeinsame Song hat mir geholfen, über den unfassbaren Schmerz und seinen plötzlichen Tod hinwegzukommen. Deshalb möchte ich jetzt etwas Gutes tun und die Einnahmen jemandem spenden“, erklärt Tanya. Das Geld soll an „Stunde des Herzens“ gehen und einem Vorarlberger Kind zugute kommen. Im Herbst 2017 wird der Song samt Video veröffentlicht werden. „Das Lied heißt ‚Strange Love‘. Ganz viele verschiedene Menschen haben beim Dreh mitgewirkt – auch Chris’ engste Freunde und Familie.“ Vergangenen Samstag wurde der Film im Gemeindesaal in St. Anton gedreht.

„Schönes entstehen lassen“

Die Montafonerin hat auch Kontakt zu seinem Bruder in Australien aufgenommen, seine ganze Familie steht hinter Tanya und ihrem Vorhaben, Chris’ Stimme noch einmal aufleben zu lassen und aus etwas so Traurigem etwas Schönes entstehen zu lassen. Auch eine Party wurde zu seinen Ehren organisiert, um sich von dem lebenslustigen Freund zu verabschieden. „Mit seinen Worten kann er unter uns bleiben und wird nicht vergessen, sondern immer Teil unserer Erinnerung sein. Er hinterlässt ein Stück Leben nach seinem Tod und wir können vielleicht irgendwann darüber hinweg kommen.“

Quelle: WANN und WO/Lisa Purin