Entwaffnung der FARC-Rebellen in Kolumbien abgeschlossen

Die FARC-Rebellen in Kolumbien haben nach Angaben der Vereinten Nationen ihre Waffen vollständig abgegeben. UN-Beobachter hätten die “Gesamtheit” der 7.132 registrierten FARC-Waffen in ihre Obhut genommen, erklärte die Beobachtermission der Vereinten Nationen für Kolumbien am Montag (Ortszeit).

Ausgenommen davon seien lediglich einige Waffen, mit denen die Sicherheit in den Entwaffnungszentren gewährleistet werden soll. Die Entwaffnung der FARC-Guerilla ist Teil des historischen Friedensabkommens vom vergangenen Jahr, das den jahrzehntelangen Konflikt zwischen den linksgerichteten Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) und der Regierung beendete. Die 7.000 entwaffneten FARC-Kämpfer sollen gemäß dem Friedensabkommen in das zivile Leben zurückkehren.