Enttäuschende Salzburger unterlagen in Mattersburg 1:2

Stefan Maierhofer bezwang Walke dann doch noch - © APA

Noch ist Salzburg nicht durch. Am Samstag mussten sich enttäuschende “Bullen” in Mattersburg mit 1:2 geschlagen geben und ihre Meisterfeier verschieben. Zwar brachte Wanderson die Gäste plangemäß in Führung (10.), Stefan Maierhofer (25.) und Salzburg-Leihgabe David Atanga (48.) besiegelten aber einen verdienten Erfolg der Burgenländer, deren Abstiegssorgen in immer weitere Ferne rücken.