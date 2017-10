Entsetzen nach Ermordung von Journalistin in Malta

Menschen gedenken der Getöteten - © APA (AFP)

Nach dem Tod einer Journalistin durch eine Autobombe in Malta vermutet ihre Familie das Motiv für den Anschlag in ihren Recherchen gegen Korruption in dem EU-Land. “Meine Mutter wurde ermordet, weil sie zwischen dem Rechtsstaat und jenen stand, die ihn verletzen wollen”, schrieb der Sohn von Daphne Caruana Galizia am Dienstag auf Facebook.