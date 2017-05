Entsetzen in Italien über mutmaßlichen Anschlag auf Roma

Der Verein 21 Luglio, der in Italien immer wieder Gewalt gegen Roma und Sinti anprangert, brachte ihren “Schmerz” über den tödlichen Brand zum Ausdruck. Zugleich forderte sie, zunächst die Ergebnisse der Ermittlungen abzuwarten. Papst Franziskus entsandte einen Geistlichen zur Familie der Opfer, um sein Beileid auszudrücken und “konkrete Hilfen” zu überbringen, wie der Vatikan mitteilte.

Die drei Schwestern im Alter von vier, acht und 20 Jahren schliefen mit ihren Eltern und acht weiteren Geschwistern in dem Wohnmobil am Stadtrand von Rom, als das Fahrzeug in Flammen aufging. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten den Ermittlungsbehörden zufolge einen jungen Mann, der vor Ausbruch der Feuers eine Flasche auf den Wohnwagen warf.

Ob der mutmaßliche Brandanschlag rassistisch motiviert war, war den Ermittlern zufolge zunächst unklar. Italienische Medien berichteten, Mitglieder der Familie seien in den vergangenen Tagen von Anwohnern bedroht worden.

In Italien leben rund 170.000 Roma und Sinti, von denen die Mehrzahl einen festen Wohnsitz und einen regulären Arbeitsplatz hat. Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Übergriffen gegen Angehörige der Minderheiten.

(APA/ag.)