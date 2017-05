Das kritisiert SPÖ- Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter im “Standard” (Montag-Ausgabe) und fordert von Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), das Abkommen mit Ungarn zu kündigen und neu zu verhandeln. Ziel müsste sein, nach zwölf oder sechs Monaten eine Steuerpflicht in Österreich zu begründen, so Matznetter. Das Finanzministerium verwies in diesem Zusammenhang auf bilaterale Gespräche.

(APA)