Verschiebung an andere Standorte ist sinnlos - © APA

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hat die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) gegen die dritte Piste am Flughafen Wien-Schwechat als “sehr sehr ungewöhnliche” juristische Entscheidung bezeichnet. Es sei “schon bedauerlich”, wenn ein wichtiger und stabiler Arbeitgeber wie der Flughafen Wien gehindert werde, so Leichtfried am Dienstagabend in der ZIB 24.