Entscheidung über U-Haft für Terrorverdächtige am Wochenende

Anti-Terroreinsätze führten zu Festnahmen - © APA

Nach der Festnahme von 14 Männern und Frauen in Graz und Wien wegen Terrorverdachts wird am Wochenende die Entscheidung über die Verhängung der Untersuchungshaft fallen. Freitagfrüh befanden sich die Verdächtigen noch in Anhaltezentren – vier in Wien, zehn in Graz. Am Freitag dürften sie in die Justizanstalten eingeliefert werden, schilderte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz den Ablauf.