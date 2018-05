Entscheidender Tag für Regierungsbildung in Rom

Für die Regierungsbildung in Italien ist der heutige Montag ein entscheidender Tag. Die Parteichefs der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne, Matteo Salvini und Luigi Di Maio, wollen Präsidenten Sergio Mattarella ihr Programm und den Namen des Ministerpräsidenten vorlegen. Unklar ist, ob Mattarella noch am Montag einen Regierungsauftrag erteilen wird.

Der Koalitionsvertrag aus 30 Punkten wurde sowohl von Anhänger der Lega als auch der Fünf-Sterne-Bewegung abgesegnet. Insgesamt hätten sich an der von der Lega organisierten Abstimmung am Wochenende rund 215.000 Menschen beteiligt, 91 Prozent davon hätten mit “Ja” gestimmt, teilte die Partei am Sonntagabend mit und sprach von einem “ausgezeichneten Ergebnis”. Zuvor hatten auch die Anhänger der Fünf Sterne-Bewegung über das Regierungsprogramm abstimmen lassen. An einer Online-Befragung hatten sich 45.000 Menschen beteiligt.