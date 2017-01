Entscheidende Abstimmungen über Erdogans Präsidialsystem

Mindestens 330 der 550 Stimmen werden benötigt - © APA (AFP)

Die Abgeordneten im Parlament in Ankara beginnen heute mit den entscheidenden Abstimmungen über die Verfassungsreform für ein Präsidialsystem in der Türkei. In zweiter Lesung entscheiden die Parlamentarier über jeden der 18 Änderungs-Artikel einzeln. Danach folgt eine Abstimmung über das Gesamtpaket, die die Regierungspartei AKP für Samstag plant.