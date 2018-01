Entminungsdienst barg 2017 rund 30 Tonnen Kriegsmaterial

Der Entminungsdienst des Bundesheeres hat im vergangenen Jahr 30 Tonnen Kriegsmaterial geborgen - von Infanteriemunition über Handgranaten bis zu Fliegerbomben. Diese Bilanz hat das Verteidigungsministerium am Donnerstag veröffentlicht.

Elf Tonnen wurden allein aus Gewässern geborgen – unter anderem aus Seen in Kärnten und Oberösterreich sowie aus Enns und Donau. Aus hochalpinem Gelände des österreichisch-italienischen Grenzgebietes wurden 660 Kilo Munition aus dem Ersten Weltkrieg abtransportiert, hieß es in einer Aussendung des Ministeriums.