Entgleisung in Kärnten – Betrieb ab Donnerstag geplant

Der Schaden geht in die Millionen - © APA

Nach der Entgleisung eines Güterzugs in der Kärntner Bezirksstadt Spittal in der Nacht auf Dienstag sind am Mittwoch die Aufräumarbeiten an der Bahnverbindung zwischen Villach und Spittal weitergelaufen. “Die Waggons sind in der Nacht entfernt worden, derzeit läuft die Wiederherstellung der Gleisanlagen”, sagte ÖBB-Sprecher Christoph Posch zur APA. Die Züge sollen ab Donnerstagfrüh wieder fahren.