Entführung und Vergewaltigung im Waldviertel

Im Waldviertel ist es am Wochenende offenbar zu einem dramatischen Kriminalfall gekommen, berichtete der “Kurier” online am Dienstag. Demnach wurde eine 25-Jährige am Samstag entführt, in einen Lieferwagen gesperrt und vergewaltigt. Sie wurde am Sonntag verletzt gefunden. Der mutmaßliche Täter befindet sich laut der Tageszeitung seit Montagabend in Haft.