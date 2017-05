Entführte Mädchen von Islamisten in Nigeria freigelassen

Rund 220 Mädchen wurden 2014 verschleppt - © APA (AFP)

In Nigeria sind nach zähen Verhandlungen zwischen der Regierung und der Islamistenmiliz Boko Haram Dutzende von den Extremisten entführte Mädchen freigelassen worden. Wie am Samstagabend aus Sicherheitskreisen in Banki im Bundesstaat Borno verlautete, kamen mindestens 80 Mädchen frei, während die Regierung von bis zu 50 freigelassenen Mädchen sprach.