Enormes Interesse bei Ausstellungseröffnung

Geschichte soll man nicht nur lernen, sondern auch die Zusammenhänge, Ursache und Wirkung verstehen - Zitat Leserbrief

Aushalten, durchhalten, s` Maul halten!“ 1914-1918: Der Bregenzerwald und der 1. Weltkrieg, so lautet der Titel der Begleitausstellung zur heurigen Theatersaison des Bizauer Theatervereins mit dem Stück „Broses Vere. Ein Dorf im Krieg“. Theaterobmann und Bizauer Ortschronist Jürgen Metzler hieß die zahlreich erschienen Gäste im Gebhard-Wölfle-Saal recht herzlich willkommen. Ein herzlicher Dank ging vor allem an Katrin Netter vom Bregenzerwald Archiv und an alle Bregenzerwälder Ortschronisten die durch ihre Bemühungen den Menschen in unserer Region und damit der heutigen Generation die Zeit des ersten Weltkriegs zugänglich machen. Einen Beitrag des Erinnerns, nannte Bürgermeister Josef Bischofberger die Geschichten rund um die Ausstellung und wies auf das Bewusstsein des sozialen Friedens in der heutigen Zeit hin. Dass das Ausstellungsthema heute tatsächlich in bestimmten Formen wieder aktuell und somit eine Auseinandersetzung fordert erläuterte der Historiker Meinrad Pichler in seinem Referat „Vom großen Reich zur kleinen Republik. Das Ende des 1. Weltkrieges und wie es weiterging.“ Geschichten, Erlebnisse und Ereignisse die die drei Punkte aushalten, durchhalten und s´Maul halten betreffen, wurden in Bereichen der Bevölkerung wirklich betroffen hatten zum Ausstellungsthema aufgearbeitet. Maßgeblich beteiligt an der Ausstellung des geschichtlichen Zeitabschnitts des ersten Weltkriegs waren die Ortschronisten der Bregenzerwälder Gemeinden. Karin Netter bedankte sich bei allen Ortschronisten für die unkomplizierte Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren.