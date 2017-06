Englischer Fußball-Fan stellt sich gegen London-Terroristen

Am vergangen Samstagabend rasten drei Attentäter auf der London Bridge mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge und stachen anschließend auf sieben Personen ein. Der 47-Jährige ist Anhänger des Londoner Zweitliga-Aufsteigers, die für ihre Gewaltbereitschaft bekannt sind. Der Millwall-Fan Roy Larner geht auf die Terroristen los. Als die Killer das Lokal “Black & Blue”-Pub am Borough Market betraten, stellte sich der mutige Brite den Tätern in den Weg und brüllte sie an: “Fi*** euch, ich bin Millwall.” Andere Lokal-Gäste konnten Dank Larner’s Ablenkungsmanöver fliehen.

Nur mit seinen Händen und lauter Stimme konnte er sich wehren

Mit seinen bloßen Fäusten prügelte er auf die Killer ein. Der Brite erzählt, dass er sich einfach über diese Idioten hätte lustig machen müssen. Die Terroristen attackierten den 47-Jährigen. Die Folge sind acht Stichwunden. Die Intensivstation hat der Fan aber bereits verlassen. Im Netz wird Roy Larner als “Löwe der London Bridge” genannt und als wahrer Held gefeiert. Bereits nach wenigen Tagen her auf Facebook seinen eigenen Fanclub.

Hero Millwall fan reveals his injuries after he stopped London Bridge jihadis attacking women and children https://t.co/CwFeyv3JB4 pic.twitter.com/phY5L2JtTY — The Sun (@TheSun) 7. Juni 2017