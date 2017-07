Frankreich kämpfte bis zum Schluss einer dramatischen Partie um den Ausgleich. Der Weltranglisten-Dritte scheiterte aber an der Nummer fünf im Ranking. Die Engländerinnen treffen nun am Donnerstag im Halbfinale in Enschede auf Gastgeber Niederlande. Um das zweite Finalticket kämpfen am selben Tag in Breda Österreich und Dänemark. Das Endspiel steigt am Sonntag (17.00 Uhr) in Enschede. Der dritte Platz wird nicht ausgespielt.

(APA)