Enges Rennen zwischen Stoch und Freitag um Tourneesieg

Titelverteidiger Kamil Stoch und Weltcup-Spitzenreiter Richard Freitag liefern einander bei der 66. Vierschanzen-Tournee ein enges Rennen um den Gesamtsieg. Vor der am Donnerstag in Innsbruck (14.00 Uhr/live ORF eins) startenden zweiten Hälfte hat der 30-jährige Pole nach seinen zwei Siegen 11,8 Punkte oder sechs Meter Vorsprung auf den vier Jahre jüngeren Deutschen.

Der dreifache Saisonsieger Freitag ist nach zwei zweiten Plätzen vom Gejagten zum Jäger geworden, doch er verzichtete zu Neujahr auf eine Kampfansage. “Dafür ist Kamil zu stark”, sagte der seit Sommer in Oberstdorf lebende Sachse. Er kommt als Sieger von 2015 zum Bergisel und setzt auf seine Konstanz. “Es wird eng bleiben, hoffe ich”, meinte Freitag, der zuletzt in sieben Bewerben immer Erster oder Zweiter war.

Freitag trägt in Abwesenheit des rekonvaleszenten Severin Freund (2. Kreuzbandriss) die Hoffnungen auf den ersten DSV-Erfolg seit Sven Hannawald 2001/02 und unter Bundestrainer Werner Schuster. Der in Tirol lebende Kleinwalsertaler weiß um die Klasse Stochs, der just beim ersten Saisonhöhepunkt auf das Siegespodest zurückgekehrt war. “Kamil ist mit allen Wassern gewaschen und einer der Ausnahmekönner unserer Sportart, der schon alles gewonnen hat”, beschrieb Schuster den Rivalen seines Musterschülers. “Es wird sehr schwierig, den Rückstand aufzuholen, aber ich gehe davon aus, dass es möglich ist.”