Enge Standortpartnerschaft für Vorarlberg knüpfen

Im Vergleich zu der nach wie vor moderaten wirtschaftlichen Entwicklung in vielen Teilen Europas, laufen in Vorarlberg die Uhren anders: robustes Wirtschaftswachstum, Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt, steigende Umsätze im Einzelhandel, eine zufriedene Baubranche, Exportsteigerungen und Rekordzahlen im Tourismus. Vorarlbergs Wirtschaft befindet sich stabil auf hohem Niveau Markus Wallner durch eine Standortpartnerschaft festigen.

Gemeinsam stärker

Ausbildung von Fachkräften, Abbau von bürokratischen Hürden, noch mehr Innovation, Ausbau der Infrastruktur und leistbares Wohnen – das sind die zentralen Herausforderungen, die sich in Vorarlberg 2017 und darüber hinaus stellen. „Die wirtschaftliche Zukunft Vorarlbergs hängt sehr stark von einer guten Zusammenarbeit statt. Wenn das Land, die Sozialpartner und andere wichtige Partner zusammenarbeiten, erhöhen wir die Schlagkraft und unsere Chancen“, skizziert Wallner die Idee hinter der „Standortpartnerschaft“. „Wir haben alle dieselben Herausforderungen. Da lohnt es sich, auf Augenhöhe zusammen zu arbeiten und die Kräfte zu bündeln.“

Fachkräfte und Bürokratieabbau

Vorarlberg hat 2016 die Trendwende auf dem Arbeitsmarkt geschafft. Dennoch fehlt es in vielen Branchen an Fachkräften. Lehre und Fachhochschule – hier möchte das Land ansetzen, um Fachkräfte in Vorarlberg auszubilden. Knapp 40 Millionen Euro fließen in die duale Ausbildung. Vor allem für qualifiziertes Personal an den Berufsschulen und für bauliche Verbesserungen. Man müsse den vielen KMUs bei der Lehrlingsausbildung unter die Arme greifen, da eine fundierte Lehrlingsausbildung oft nur mit großer Mühe zu erfüllen ist.

FH als Fachkräfteschmiede

Die Fachhochschule Vorarlberg ist eine der wichtigsten Bildungs- und Forschungseinrichtungen des Landes. Insgesamt rund 1300 Studierende sind inskribiert – so viele wie noch nie zuvor. Der größte Teil der Absolventen bleibt dem Wirtschaftsstandort Vorarlberg als topqualifizierte Fachkräfte erhalten: Drei von vier Absolventen arbeiten nach dem Studienabschluss auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Durch einen kontinuierlichen Ausbau auf 1500 Studierende sollen mehr Fachkräfte ausgebildet werden.

Mehr Geld für Qualifizierung

Je höher die Qualifikation, desto sicherer der Arbeitsplatz. Um die Beschäftigungsperspektiven für junge Menschen zu verbessern und um die Hilfe zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt besonders für ältere Arbeitnehmer zu steigern, werden Land und AMS Qualifizierungsmaßnahmen zielgerichtet ausbauen. 51,3 Millionen Euro investieren die beiden Partner 2017, um arbeitsmarktpolitische Impulse zu setzen. Ziel ist es, von Arbeitslosigkeit Betroffene möglichst rasch wieder in den Arbeitsmarkt zurückzuführen.

Bürokratiebremse

Vorarlberg hat eine sehr sparsame Verwaltung. Mit 2,6 Vollzeitbeschäftigten pro 1000 Einwohner weist Vorarlberg den geringsten Personalstand aller Bundesländer auf. Trotzdem arbeitet die Landesverwaltung effizient: 80 Prozent der Betriebsanlageverfahren etwa werden innerhalb von drei Monaten erledigt. Mit einer neuen Heimbauverordnung, einer Schulbauverordnung und einer neuen Bautechnikverordnung sind 2016 einige Deregulierungsmaßnahmen gesetzt worden. Weniger Regeln führe zu Kostenersparnis und zu mehr Spielraum in der Ausführung. „2017 wird ein Vorarlberger Deregulierungsgesetz verabschiedet“, erklärt der Landeshauptmann.