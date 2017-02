Energiewende in der EU ist auf gutem Weg

Aus dem zweiten Bericht über den Stand der Energieunion gehe hervor, dass die Modernisierung der Wirtschaft in der EU und die Umstellung auf ein emissionsarmes Zeitalter auf gutem Weg seien.

Keine Alternative

EU-Energiekommissar Miguel Arias Canete betonte, es gebe zur Energiewende keine Alternative. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovics, wies auch im Zusammenhang mit dem Energiebereich auf die Bedeutung der Beziehungen mit den USA hin. In verschiedenen Teilen der Welt werde die EU aufgerufen, ihre Führungsrolle beim Klimawandel fortzufuhren. Dies sei auch ein wesentlicher Punkt in den Gesprächen mit den USA. „Gemeinsam haben wir mehr als 15 Millionen Arbeitsplatze auf beiden Seiten des Atlantiks geschaffen. Die neue EU tragt weiterhin dazu bei, dass es mehr Arbeitsplatze in den USA gibt.“ Sefcovics erklärte, 80 Prozent der Direktinvestitionen aus dem Ausland in den USA kamen aus der EU.