„Energie“ in Fotos festgehalten

Altach.(loa) „Energie“ hieß das Pflichtthema bei der dies jähren Vereinsmeisterschaft. Von dem wie unterschiedlich dieses Thema von jedem Einzelnem umgesetzt wurde kann man sich im KOM ein Bild machen.

Die ersten die die Bilder bewundern durften, waren Musikschüler auf dem Weg ins Jugendlager. „Coole Bilder“, war immer wieder zu hören. Vor allem die technisch bearbeiten Bilder fanden großen Anklang.

„Unser Verein zählt derzeit ca. 30 Mitglieder. Uns ist es wichtig sich regelmäßig zu treffen, sich auszutauschen, was gibt es für neue Techniken? Wie gelingen Fotos in der Natur? Dies und viele andere Themen werden besprochen“, erzählt Obmann Jürgen Grasmuck.

„Fotoclub amKumma“ ist ein aktiver Fotoclub in der gesamten Kummenberg – Region und frei zugänglich für Fotointeressierte aller Altersklassen. Das Interesse des Clubs liegt in der Digitalen Fotografie in ihrer ganzen Breite und Faszination.

„Fotografie ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Das Heranführen von Jugendlichen an die Fotografie, Hilfestellung für Anfänger bis zum Hobbyfotografen, Vorbereitung und Teilnahme an nationalen sowie internationalen Wettbewerben, Clubabende und vieles mehr findet bei uns statt“, so Mitglied Wolfgang Kremser.

Die Fotoausstellung mit rund 70 beeindruckenden Bildern ist täglich 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Mitglieder des Fotoclubs am Kumma freuen sich auf ihren Besuch.

Fotoausstellung

Fotoclub am Kumma

KOM in ALTACH

Thema „ENERGIE“

2. bis 24. September

8 bis 18 Uhr