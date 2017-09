Enercon Service Austria in Neusiedl will 200 Jobs abbauen

Enercon Service Austria sind im Bereich Windkraftanlagen tätig - © APA (dpa)

Die im Bereich Windkraftanlagen tätige Enercon Service Austria GmbH in Neusiedl am See will rund 200 Jobs abbauen. Geschäftsführer Carsten Dirks bestätigte am Dienstag einen Onlinebericht der Burgenländischen Volkszeitung. Grund dafür sei die schlechte Auftragslage. Ungefähr 80 Mitarbeiter wären beim Frühwarnsystem des AMS gemeldet worden, zusätzlich seien etwa 100 Leiharbeiter betroffen.