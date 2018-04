Endspurt für neues Jugendhaus

Das neue Jugendhaus in der Energiefabrik an der Samina nimmt Gestalt an.

Das neue Jugendhaus in der Energiefabrik an der Samina nimmt Gestalt an. ©Henning Heilmann

Nach Abschluss der letzten Installations- und Malerarbeiten steht der Umzug des Jugendhauses vom Kirchplatz in die Energiefabrik an der Samina in der Oberen Lände kurz bevor. Die feierliche Eröffnung findet am 12. Mai statt.

FRASTANZ. Die Jugend in Frastanz kann sich freuen: Das neue Jugendhaus in der ehemaligen BayWa Filiale bietet rund 220 Quadratmeter, deutlich mehr Platz als das bisherige am Kirchplatz. Durch die neuen Räumlichkeiten wird auch das Angebot erweitert.

„Herzstück der Offenen Jugendarbeit im neuen Gebäude ist der großzügige Raum mit offenem Cafébetrieb ohne Konsumzwang“, erklärt die zuständige Gemeinderätin Michaela Gort. Hier können sich Jugendliche auf eine Partie Billard treffen und sich locker austauschen. Darüber hinaus steht eine neue Küche samt Bar bereit. Die Sanitärräume und ein Behinderten-WC wurden errichtet. Ebenso im Erdgeschoss wurde ein Sportraum eingerichtet, wo spezielle Angebote wie zum Beispiel Selbstverteidigung für Frauen oder Boxen trainiert werden können und der sich dank einer schallschluckenden Decke beispielsweise auch für lautere Aktivitäten wie z.B. einen Tanzkurs eignet.

Zahlreiche Pluspunkte

Im neu errichteten Zwischengeschoß stehen Räumlichkeiten für Nachhilfe-Stunden und Besprechungen zur Verfügung, welche das große Raumangebot im neuen Jugendhaus abrunden. Als großen Pluspunkt des neuen Standorts sehen alle Beteiligten außerdem, dass die Jugendlichen zusätzliche Bereiche im Freien für ihre Aktivitäten nutzen können. „Durch die Rückzugsmöglichkeiten können die Jugendarbeiterinnen Jugendlichen in Einzelgesprächen bei Problemen noch besser mit Rat und Tat zur Seite stehen“, ist Gort überzeugt. Das neue Jugendhaus steht für Jugendliche ab 12 Jahren offen.

Gemeinsam anpacken

Zusammen mit den Jugendlichen führt das Team der Offenen Jugendarbeit Frastanz unter Leitung von Fatih Kati den Umzug vom Kirchplatz in die Obere Lände durch. Zurzeit werden noch die letzten Installationsarbeiten durchgeführt. Mit der Errichtung der Rampe und dem Windfang im Eingangsbereich sind die Umbauarbeiten nach Plänen der Frastanzer Architekten DI Walter Müller und DI Joachim Schmidle abgeschlossen. In die Adaptierung der Räumlichkeiten haben die Eigentümer der Immobilie, die E-Werke Frastanz, rund 265.000 Euro investiert. Die Marktgemeinde Frastanz hat 53.000 Euro für die Einrichtung übernommen und mietet das Gebäude vorerst für fünfzehn Jahre an. Das Land Vorarlberg hat eine Förderung von 20 Prozent für das neue Jugendhaus K9 zugesichert.