Endlich wieder "Meister dahoam"? - Bayern heiß auf BVB

Der Gipfel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist das Highlight der 28. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga. Die Bayern können am Samstag erstmals nach 18 Jahren wieder vor heimischem Publikum den Gewinn der Meisterschaft fixieren. "Mein Plan wäre das nicht, dass sie den Meistertitel gegen uns feiern", weiß BVB-Trainer Peter Stöger, dass sein Team den Partycrasher spielen muss.

“Für uns ist es sekundär, ob wir morgen oder nächste Woche oder übernächste Woche deutscher Meister werden. Ich sehe das ganz relaxed”, gab sich Bayern-Trainer Jupp Heynckes gewohnt unaufgeregt. Seine Truppe kann die Feierlichkeiten ohnehin nur dann mit einem Sieg in Gang setzen, wenn Schalke 04 zuvor sein Heimspiel gegen den SC Freiburg nicht gewinnt.

Zuletzt kürten sich die Bayern im Jahr 2000 noch im Olympiastadion vor den eigenen Fans zum Meister. Die elf Championate danach machten sie entweder an einem spielfreien Tag (einmal) oder in einem Auswärtsmatch (zehn Mal) perfekt. Für den Wiener David Alaba und seine Kollegen wäre es die erste Meisterparty in der Allianz Arena.