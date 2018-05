Endlich Jedi sein

Das Lichtschwert gezückt und rein ins Getümmel. An der Jedi Akademie im bayerischen Cham wird selbstredend für nichts Geringeres als die Verteidigung der Galaxie trainiert. Seit rund vier Jahren gibt es diese offizielle Lichtschwert-Kampfschule. Und so geht es derzeit für rund 20 Adepten in ihren eigenen Kostümkreationen jeden Samstag in der örtlichen Turnhalle in einer Star-Wars-inspirierten Choreographie um das Erlangen der relevanten Fähigkeiten an der selbst gebauten Waffe.

Gegründet wurde diese sehr spezielle Bildungsstätte von Günther Engl, ursprünglich motiviert durch das Interesse seines eigenen Sohnes an der Materie. Der leitet inzwischen andere im Umgang mit dem Lichtschwert an und unterstreicht den defensiven Ansatz.

“Ein Jedi nutzt seine Macht natürlich nur zum Verteidigen und nicht zum Angriff. Jedi hüten, quasi, so ein bisschen, den Frieden in der Galaxis. Und deswegen ist das eigentlich schon ein sehr, sehr schönes Mindset, was die haben. Ich finde das mega cool. Und ein bisschen kann man sich schon daran orientieren. Und im Endeffekt, die Bösen zu bekämpfen, ist natürlich schon cool.”

Mindestens ebenso cool finden das Ganze die Schüler.

“Als Siebenjähriger habe ich diese Lichtschwertkämpfe, die in dem Film gezeigt wurden, oftmals amateurmäßig nachgemacht. Und dann habe ich gehört, dass es tatsächlich ein Hobby gibt, wo man selber solche Schwertkämpfe machen kann. Und das interessierte mich einfach.”

“Ich bin schon, seit ich drei bin, großer Star-Wars-Fan, und hier kann ich meinen Traum verwirklichen, und das macht mir auch Spaß.”

Dem Organisator zufolge wird dieser Spaß an der einzigen, ganz offiziell bei Disney und Lucas Film registrierten Lichtschwert-Showkampf-Schule Deutschlands ausgelebt. Manchmal verschlägt es sie auch zu Bühnenshows und anderen Veranstaltungen. Bliebe nur noch zu wünschen: Möge die Macht mit Euch sein!