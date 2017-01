Endlich gegen Jesenice gewinnen

Die Stahlstädter sind mit einer Heimniederlage gegen den EHC Lustenau nicht optimal gestartet.

Gegen die Feldkircher stehen die Slowenen noch mit weißer Weste da. Die Spiele wurden mit jeweils nur einem Tor Unterschied entschieden. Diesmal werden die Montfortstädter Alles daran setzen um den Spieß diesmal umzudrehen.

Um die ersten Punkte im Kampf um die Beste Ausgangsposition für den Play Off Start zu bekommen bedarf es einer konzentrierten Mannschaftsleistung über die volle Spielzeit.

VEU Coach Michael Lampert sollte dabei wieder auf den vollen Kader zurückgreifen können, was gerade gegen die eisläuferisch starken Slowenen sehr wichtig sein dürfte.

Beim VEU Fanstammtisch am Donnerstag, im bis auf den letzten Platz vollbesetzten Stadionrestaurant s’Goal, standen VEU Spieler, Coach Lampert und Präsident Pit Gleim den Fans bereitwillig Rede und Antwort. Dabei wurden der bisherige Saisonverlauf in der Alps Hockey League besprochen, ebenso wie die Ligen Situation an sich. Fazit des Abends: man kann mit dem bisher Erreichten überaus zufrieden sein, zumal die Voraussetzungen für einen Amateurverein in der hochprofessionell geführten Liga sich äußerst schwierig gestalten.

FBI VEU Feldkirch – HDD SIJ Acroni Jesenice

Feldkirch, Vorarlberghalle, Samstag 28.01.2017, 19:30h