Endlich einmal auswärts punkten

Die Stahlstädter haben ihr Ticket für das Viertelfinale bereits eingelöst. Zu Beginn der Saison zeigte man sich mit einer eindrucksvollen Siegesserie als Mitfavorit für den Titel. Nach etlichen Abgängen und Verletzungen von Schlüsselspielern gerieten die Slowenen etwas ins Straucheln, fingen sich aber rasch wieder. Zuletzt zeigte man herausragende Leistungen gegen den Tabellenführer mit einem 5:3 Sieg. Die Kitzbüheler Adler wurden vor Heimpublikum sogar mit 9:1 überrannt. Alleine in Tirol trafen acht verschiedene Spieler, was einen guten Einblick in den breit aufgestellten Kader gibt. Allen voran Jure Sotlar der mit 41 Punkten aus 27 Spielen überzeugt.

Der ECB kämpft währenddessen weiterhin um den 14. Platz. Fassa konnte am Donnerstagabend einen Zähler gegen Pustertal erringen und überholte die Vorarlberger. Zu der langen Fahrt und dem schweren Gegner gesellt sich derzeit auch das Verletzungspech hinzu. Mark Kompain, Scott Nordh, Marcel Wolf und Philip Putnik können nicht in der letzten Runde antreten. Dafür sieht es nicht schlecht bei Maximilian Hohenegg aus. Der 20 Jährige könnte wieder zum Kader hinzustossen.

Alex Stein

„Wir kämpfen um den 14. Platz. Wegen den vielen Verletzungen reisen wir mit einer kleineren Gruppe zu einem Topteam auf der längsten Auswärtsfahrt des Jahres. Aber das ist keine Entschuldigung für uns. Als ein Team wollen wir das Spiel gewinnen und mit Momentum in die Zwischenrunde starten.“