Endlich aus der Reihe getanzt

Hair, Saturday Night Fever, Grease, Flashdance, Dirty Dancing, Coyote Ugly, Honey, Step Up, Black Swan. Jedes Jahrzehnt wurde wohl von mindestens einem Tanzfilm geprägt. Oder umgekehrt. Die Hollywood-Streifen geben jedenfalls durch die verschiedenen Tanzstile den Zeitgeist wieder. Und bei vielen jungen Menschen wird dadurch immer wieder aufs Neue der Wunsch geweckt, es den Protagonisten gleich zu tun und den Traumberuf Tänzer zu verwirklichen.

Auch die Carina Hofer wurde in jungen Jahren von einem Film besonders geprägt: Honey. Die Geschichte einer jungen Tanzlehrerin, die es als Choreografin von Musikvideos ganz nach oben schafft. Und trotz allem, ihre Wurzeln und Anfänge als Lehrerin in einem Jugendzentrum nicht vergisst. „Sicher viermal täglich habe ich mir den Film damals angesehen“, setzt die 27-Jährige ihren Erzählungen voran. Und irgendwie scheint es tatsächlich gewisse Parallelen zwischen beiden Geschichten zu geben.

Langer Prozess

Die Selbstständigkeit der Harderin war ein lang gehegter Traum und ein noch längerer Prozess. Mit sieben Jahren hat sie begonnen zu tanzen. Jazz-Dance war damals modern. Unterricht in Tanz-Stilen wie Hip-Hop gab es im Ländle zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also arbeitete das talentierte Mädchen an eigenen Choreografien. Später wurde ein Jazz-Hip-Hop-Kurs angeboten. Hofer tat sich kurzerhand mit der Tanzlehrerin zusammen und durfte – obwohl sie damals erst zwölf Jahre alt war – aktiv an der Gestaltung mitwirken. „Das Tanzen war zu jener Zeit schon mehr als ein klassisches Hobby und für mich nicht mehr wegzudenken“, erzählt die junge Frau. Zu HAK-Zeiten veranstaltete sie schließlich ein Casting, um talentierte Gleichgesinnte zu finden. Das gelang. Die Truppe performte dann im Rahmen der Dornbirner Messe, bei Modeschauen oder Schulveranstaltungen. Mit 19 hörte sie dann zum ersten Mal von einer Bregenzer Tanzschule: Move4Style. Und seit mittlerweile fünf Jahren unterrichtet sie dort. Ihren Bürojob hat sie aufgegeben. Seit Anfang des Jahres ist sie offiziell selbstständige Tänzerin.

Warum der Weg dorthin letztendlich doch so lang war? Das Sicherheitsdenken stand bei Hofer von Kindesbeinen an im Vordergrund. Zweifel haben überwogen. „Gedanken wie: ‚was tu ich, wenn ich älter oder sogar verletzt bin und meine Beweglichkeit nachlässt‘, gingen mir durch den Kopf“, schildert sie. Die Zweifel haben sich nicht bestätigt. Denn heute ist sie fast 30 Jahre alt und besser in Form als jemals zuvor. Tägliche Trainingseinheiten haben sie besser, schneller und aufnahmefähiger werden lassen. Ihr Motto war stets: Alles, was du für den Erfolg brauchst hast du in dir – aber es gibt keinen Aufzug, du musst die Treppen nehmen….

