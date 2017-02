Ende der Waldbrände in Chile in Sicht

Die Feuerwehrleute freuen sich auf baldiges Ende - © APA (AFP)

Nach über zwei Wochen heftiger Waldbrände in Chile ist nach Einschätzung der Regierung Besserung in Sicht. “Der Notstand geht zu Ende. Heute gibt es keine signifikanten neuen Brandherde”, sagte Präsident Michelle Bachelet am Samstag. “Wir müssen aber wachsam bleiben. Die Waldbrandsaison dauert noch bis April.”