“En Marche!”: Die Bewegung hinter Emmanuel Macron

Nach seinem Wahlsieg hat Macron angekündigt, den Vorsitz der Bewegung abzugeben. Damit will er seine Unabhängigkeit als Staatschef verdeutlichen. Ziel von “En Marche!” ist es, die traditionellen Links-Rechts-Blöcke zu überwinden. Die Formation soll alle gesellschaftlichen Schichten und politischen Lager integrieren. Sie finanziert sich bisher durch Spenden, Beiträge zahlen die Mitglieder nicht.

Inzwischen hat “En Marche!” parteiähnliche Strukturen angenommen. So gibt es einen Generalsekretär, Vorsitzende für die Departements und Lokalkomitees. Bei der Parlamentswahl im Juni will “En Marche!” 577 Kandidaten aufstellen – einen für jeden Sitz in der Nationalversammlung. Die Hälfte davon sollen politische Laien sein, die noch nie ein gewähltes Amt innehatten. Erst wenn Mitglieder der Bewegung gewählt sind, kann sie auch staatliche Finanzmittel erhalten.

Die Parlamentswahlen am 11. und 18. Juni werden für Macron die erste große Bewährungsprobe. Die Nationalversammlung kann per Misstrauensvotum die Regierung stürzen. Der Präsident ist daher faktisch gezwungen, einen Premierminister zu ernennen, der eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich hat. Das kann dazu führen, dass Präsident und Premierminister aus zwei verschiedenen politischen Lagern kommen (“Kohabitation”).

Frankreich wählt Präsident und Nationalversammlung ganz bewusst im Abstand von nur wenigen Wochen: Das erhöht die Chancen, dass ein neuer Staatschef auch eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich hat und damit sein Programm umsetzen kann. Doch Macrons Bewegung “En Marche!” ist erst ein gutes Jahr alt, viele ihrer Kandidaten sollen Polit-Newcomer sein. Und das französische Mehrheitswahlrecht macht den Ausgang schwer kalkulierbar.

In jedem der 577 Wahlkreise wird ein Abgeordneter für die Nationalversammlung direkt gewählt – deshalb entscheiden die jeweiligen Kräfteverhältnisse vor Ort. Wenn kein Kandidat im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent bekommt, gibt es eine Stichwahl. Qualifiziert sind alle Bewerber, für die in der ersten Runde mindestens 12,5 Prozent der Wahlberechtigten gestimmt haben.

Laut zwei Meinungsumfragen liegt “En Marche!” für die Parlamentswahlen national bisher vorn, aber nur wenige Punkte vor den Konservativen (LR) und der Rechtsaußen-Partei Front National.

