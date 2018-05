Emser Sportmittelschüler auch im Schwimmen Spitze

Hohenems. Nach den tollen Erfolgen im Turn10-Bewerb auf Landesebene wie auch beim Bundesfinale und im Futsal zeigten die Vertreter der Sportmittelschule Hohenems Markt auch bei der Schulsportolympiade im Schwimmen groß auf.

So konnten sowohl die Mädchen als auch die Burschen der von Jürgen Schwendinger trainierten Mannschaften aus der 2a den Titel im Schulschwimmcup bei den Schülern bzw. Schülerinnen I für sich entscheiden. Die von Jutta Jank betreuten Mädchen aus der 1a belegten Platz vier, die Schwimmerinnen aus den 3. und 4. Klassen der Sportmittelschule wurden Vizemeister bei den Schülerinnen II. Insgesamt kämpften 160 Schüler und Schülerinnen um den Landesmeistertitel.

Die Meistertitel gingen an jene Mannschaften, welche die Kombination aus einer Freistilstaffel und einer Rettungsschwimmstaffel (Kleiderschwimmen, Balltransport, Abschleppen und Luftmatratzenschwimmen) am schnellsten bewältigten. Dabei durfte beim Schwimmen im T-Shirt nicht gekrault werden, beim Balltransport musste ein Basketball auf dem Rücken schwimmend transportiert werden, Beim Abschleppen hielt sich der hintere Schwimmer an den Schultern des vorderen fest und durfte auch – etwa durch Kraulen mit den Beinen – mithelfen und mit der Luftmatratze musste die Strecke je nach Alter ein- oder zweimal zurückgelegt werden.