Emser Markt als Publikumsmagnet

Hohenems. Das größte Volksfest der Nibelungenstadt, der Emser Markt, lockte am vergangenen Samstag bei Kaiserwetter und mit zahlreichen Attraktionen Tausende Hohenemser und viele Gäste aus der Kummenbergregion ins Zentrum der Grafenstadt.

Schon ab elf Uhr tummelten sich viele Marktbesucher auf dem Schloss- und dem Kirchplatz, wo rund 60 Marktstände mit einem reichhaltigen Angebot von Waren aller Art zum Bummeln und Vergleichen einluden. Den musikalischen Auftakt des Marktgeschehens machte zum Frühschoppen die Band „Rauschfrei“, die heuer nach sieben Jahren künstlerischer Pause wieder mit Hits aus den 1960er, -70er und -80er-Jahre zu hören sind. Am Nachmittag unterhielt Bürgermusik Hohenems die vielen Marktbesucher vor dem Palast, ehe dann das Trio „Lilly & Fränz“, das für „Hems Harlem“ eingesprungen war, den 39. Emser Markt musikalisch ausklingen ließ.

Viel Musik gab es aber auch auf dem Kirchplatz, wo sich Mitglieder des Hohenemser Gesangvereines und Gastinterpreten als Karaoke-Künstler versuchten. Auch die Gewinnspiele und Tombolas verschiedener Vereine trugen zur Unterhaltung der Marktbesucher bei. Fürs leibliche Wohl war mit Schupfnudeln und Flammkuchen, Raclettebroten, Leberkäse- und Schnitzelsemmeln, Bratwürsten, Grillhendln und mehr bestens gesorgt.

Auch die kleinen Marktbesucher kamen auf dem Rummelplatz im Hof der Volksschule Markt und beim Kinderflohmarkt, wo sie durch den Verkauf von gebrauchtem Spielzeug und Puppen, Comics , Plüschtieren, Kinderbüchern , Sportartikeln und allerlei Krimskrams ihr Taschengeld aufbessern konnten, auf ihre Kosten. Und schließlich freuten sich die „Herzdamen“. die vor einem Jahr beim Emser Markt 2016 ihre Häkel-Aktion begonnen hatten, über bisher 25.060 Grannys. Die Versteigerung des Häkelzeltes für die Kinderbetreuung PiCollini erbrachte nochmals 350 Euro. Gehäkelt wird auch noch auf dem Frastanzer Markt am 11. 11. und bei „Weihnachten in d´r Gass“ sowie in diversen Geschäften, ehe dann Ende des Jahres das gesammelte Geld aus dieser großartigen Charity-Aktion an zwei Familien in Hohenems, deren Kinder spezielle Therapien benötigen, übergeben wird.