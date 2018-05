Emser Footballer brennen auf Revanche

Am Sonntag, den 13. Mai 2018, empfangen die Cineplexx Blue Devils die Salzburg Bulls.

Nach der letzten Niederlage gegen die Vienna Knights haben die Devils die Tabellenführung an die Vienna Vikings 2 abgeben müssen, gegen welche sie anfangs Saison noch souverän gewonnen haben.

Im Hinspiel gegen die Bulls in Salzburg kam es für die Devils zu einer 6:21 Niederlage, welche sie diesen Sonntag zuhause in Hohenems wieder gut machen wollen.

«Ich freue mich schon auf die Revanche am Sonntag. Die letzten Wochen haben wir hart an uns gearbeitet, um unsere Fehler und Schwächen zu minimieren. Die Jungs waren fleißig beim Training und die Coaches bereiten uns bestmöglich vor. Wenn wir zeigen was wir wirklich können, bin ich mir sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen.»