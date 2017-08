Emser Ducks starten mit Grillfest in die neue Saison

Hohenems. (mima) Die Emser Ducks sind dabei ein noch sehr junger Sportverein aus der Nibelungenstadt und wurden erst im Jahr 2015 gegründet. Trotzdem konnten die Hockeycracks bereits in der ersten Saison den Meistertitel in der vierten Vorarlberger Eishockeyliga feiern.

Gemütliche Atmosphäre für Groß und Klein

Nachdem die Emser mit den Meistertitel den Aufstieg in die VEHL 3 fixierten, beendeten die Ducks die letzte Saison mit dem fünften Rang nach dem Grunddurchgang. Nach der Sommerpause geht es nun aber schon wieder los und mit einem geselligen Grillfest starteten die Hockeyaner in die neue Saison. Bei herrlichem Wetter versammelten sich die Eishockeyspieler mit ihren Familien bereits am Nachmittag auf dem Festplatz. In gemütlicher Atmosphäre freuen sich alle, dass es nun wieder los geht und während die Kinder sich bei verschiedenen Spielen vergnügten, genossen die Erwachsenen das Angebot an Getränken und Speisen. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert und auch der kurz einsetzende Regen tat der guten Stimmung keinen Abbruch, blieben die Feiernden im Zelt doch im Trockenen.

Erste eigene Bekleidungs-Kollektion

Neben der Geselligkeit war beim Grillfest aber auch die bevorstehende Saison ein heisses Thema. Die Ducks werden dabei wieder in der VEHL 3 an den Start gehen und werden es dabei erstmals auch mit den Teams aus Ravensburg und Friedrichshafen zu tun bekommen. Die Emser werden sich aber bestens auf die neue Spielzeit vorbereiten und bei den Trainings auf dem Eis die Grundlagen für eine lange Saison holen. Ein weiterer Höhepunkt beim Familiengrillfest war dann auch die Vorstellung der ersten eigenen Bekleidungs-Kollektion. Mit eigenen Trainingsanzügen, T-Shirts und Caps steht somit der neuen Saison nichts mehr im Wege und die Emser Ducks freuen sich bereits auf die ersten Spiele.

Start in die dritte Saison

Start in die neue Saison der dritten Vorarlberger Eishockeyliga wird Mitte Oktober sein. Für die Emser Ducks der Start in ihre erst dritte Saison der somit noch jungen Vereinsgeschichte. Das Ziel für die neue Saison wurde auch definiert: “Unser Ziel ist die Play-off Teilnahme in der VEHL 3”, so Trainer Cornel Lenherr. Dazu konnte der Stamm der Mannschaft gehalten werden, trotzdem suchen die Duck noch Verstärkung. “Es wird wieder eine lange Saison und daher suchen wir noch Teammitglieder”, lädt der Ducks Vorstand alle interessierten und begeisterten Eishockeyfans ein, ihr Team zu unterstützen.