â€žemsbachinnenâ€œ feierten Walpurgis

Nachdem auf dem Schlossplatz die Besen geparkt wurden, ging es über den Zickzack-Weg gemütlich in die Höhe. Dabei wurden den Teilnehmerinnen die verschiedensten Pflanzen und deren Wirkungen oder Einsatzgebiete von der Käuterexpertin Katharina Waibel („Wilde Weiber Wünsche“, „Wildes Weiber Wissen“) näher gebracht. „Es ist unglaublich, welche Pflanzenvielfalt der Schlossberg in Hohenems zu bieten hat und welches alte Wissen hinter den Pflanzen steckt. Es ist schön zu wissen, dass es Frauen gibt, die dieses Wissen weitertragen, damit es nicht verloren geht.“, so Bildungsstadträtin Patricia Tschallener, aus deren Idee die „emsbachinnen“ gegründet wurden.

Auf dem Schlossberg angekommen, stand ein Picknick mit regem Austausch und viel Gelächter an. Nach einer kleinen Stärkung wurde getanzt, gesungen und getrommelt. Renate Feichtinger führte die Teilnehmerinnen in ihre Arbeit mit Ritualen ein, bevor der Abend mit einer Rotwein-Waldmeisterbowle einen gemütlichen Ausklang fand. Die „emsbachinnen“ gehen nun in die Sommerpause, bevor es im Herbst mit dem weiblichen Wirken in der Stadt weitergeht.

Die „emsbachinnen“ sind eine Gruppe von Hohenemser Frauen, die viermal jährlich Veranstaltungen organisieren, bei denen verschiedenste Frauen in oder aus Hohenems ihre Arbeit und ihre Lebensweise vorstellen. Zudem bietet sich dort für Frauen die Möglichkeit sich zu vernetzen, sich Tipps für die eigene Arbeit zu holen oder einfach nur einen geselligen Abend unter Frauen zu verbringen. Mehr unter https://www.facebook.com/emsbachinnen.