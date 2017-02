Empörung nach Misshandlung eines Schwarzen nahe Paris

Proteste nahe Paris - © APA (AFP)

Die Misshandlung eines jungen Schwarzen durch mehrere Polizisten in einer Pariser Problemvorstadt hat in Frankreich Empörung ausgelöst. Vier Polizisten wurden vom Dienst suspendiert, gegen einen von ihnen wurde nach Behördenangaben ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung eingeleitet – er soll dem Festgenommenen einen Schlagstock in den After gerammt und ihn dabei schwer verletzt haben.