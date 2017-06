Empörung im Iran über Anpöbelung von Präsident Rouhani

Der Präsident wurde angepöbelt - © APA (AFP)

Angriffe radikaler Demonstranten auf Präsident Hassan Rouhani haben im Iran Empörung ausgelöst. Rouhani war am Freitag während einer Kundgebung in Teheran auf offener Straße angepöbelt worden. Dabei versuchten Hardliner laut dem Nachrichtenportal Khabar Online auch, das Auto des Präsidenten anzugreifen. “Das war ein bitterer sowie hässlicher Zwischenfall”, titelte die Zeitung “Etemad” am Samstag.