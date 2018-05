Emotionale Achterbeim beim dritten Slam Ambach in Götzis

Gelebte Sprachkunst mit Humor und Tiefgang auf der Kulturbühne AmBach.

„Am Ende sind alle gleich“

Sie war es auch, die vor Hönl und Gerlach als Erstes „ran musste“. In emotionalen Klängen baute sie eine dramatische Atmosphäre auf, die das kindliche Ich in den Vordergrund stellte. Ein Text über einen Vater, der die Worte seines Herzens versteckt und kein Lob aussprechen kann, bis man ihn am Ende doch mit einer Träne des Stolzes erleben darf. Hönl „hat Gewicht“, und dazu steht er. „Ein Text an all die Dicken …“ gegen Schönheitswahn und für das Gefühl, „gut zu sein, so wie man ist.“ Dass das Slam-Talent Gerlach im Finale stand, hat sie ihrem köstlichen Humor zu verdanken. Ein überdramatisierter Schreckens-Text über romantischen Sex und Badewannen-Kokosöl-Rutschen führte zu lautstarkem Lachen im Publikum. Im Finale überraschte sie dann aber mit einem tief ehrlichen Text. Ein Kampf gegen Euthanasie – für die Akzeptanz von Menschen mit Behinderung, weil am Ende „eben alle gleich sind.“ Damit konnte Gerlach den dritten Slam Ambach dann auch für sich entscheiden und den Preis mit nach Hause nehmen. ETU