Emotionale Abschiedsworte von Mark Hamill an Carrie Fisher

In einer Gastkolumne für den “Hollywoodreporter” schreibt Hamill über seine Erinnerungen an Carrie Fisher. Sie habe sein Leben unglaublich bereichert, ihre Freundschaft sei zuweilen schwierig, aber dafür umso intensiver gewesen. “Wenn man in ihrer Gunst stand, gab es keine Person auf der Welt, mit der man mehr Spaß haben konnte”, so Hamill. Aber auch das genaue Gegenteil konnte der Fall sein: “Dann war man wütend aufeinander und sprach wochenlang kein Wort miteinander.”

Hamill lässt den Leser daran teilhaben, wie viel ihm die Freundschaft zu “Prinzessin Leia” bedeutet hat. “Sie konnte einem das Gefühl werden, dass man das Wichtigste in ihrem Leben war. Ich denke, dass ist eine sehr seltene Qualität.” Fisher sei liebenswürdig, lustig und geradeheraus gewesen, aber auch brutal ehrlich. Durch die intensive Freundschaft mit der Schauspielerin sei er in ihre Welt gezogen worden, so habe Fisher ihm alles über ihre Familie erzählt. “Ich habe mich oft gefragt: ‘Sollte ich das wissen?’ Ich hätte solche Dinge nicht mal jemandem erzählt, den ich seit Jahren kenne.”

“Ich habe ihr Lachen geliebt”

Hamill und Fisher hätten zusammen die verrücktesten und witzigsten Dinge getan. “Ich habe ihr Lachen geliebt und ich habe es geliebt, sie zum Lachen zu bringen”, schreibt der Darsteller von Luke Skywalker. “Sie machte verrückte Dinge und brachte mich dazu, auch verrückte Dinge zu tun.” Auf der anderen Seite sei Fisher eine verwundbare Person gewesen, sodass Hamill sie immer beschützen wollte, als sei sie ein kleines Mädchen. Hamill ist dankbar, dass die Freundschaft zu seiner Kollegin die Jahrzehnte überdauert hat und froh, dass er noch mal die Chance hatte, an ihrer Seite in den neuen Star-Wars-Filmen mitzuspielen. “Mein Leben wäre so viel düsterer und uninteressanter gewesen, wenn sie nicht die Freundin gewesen wäre, die sie war”, erinnert Hamill sich.

(Red.)