Emmanuel Macron dementiert Affäre mit einem Mann

Der unabhängige Kandidat gilt als Favorit im Rennen um das Präsidentenamt, seit der Konservative Francois Fillon wegen einer Korruptionsaffäre in den Umfragen stark zurückgefallen ist. In der zweiten und entscheidenden Wahlrunde im Mai würde Macron laut Befragung mit 66 Prozent die Nase vorne haben, wie das Institut Opinionway am Dienstag mitteilte.

Damit wäre seine rechtsextreme Konkurrentin Marine Le Pen von der Front National in der Stichwahl geschlagen, ihr werden nur 34 Prozent vorhergesagt. Für die erste Runde im April sieht das Institut Le Pen mit 25 Prozent vor Macron (23 Prozent). Abgeschlagen auf dem dritten Platz würde demnach der konservative Kandidat Francois Fillon landen, dessen Umfragewerte im Zuge einer Korruptionsaffäre abgesackt sind.

Knapp zwei Drittel der französischen Wähler wünschen sich bereits einen anderen konservativen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl als Fillon. 65 Prozent der Befragten plädierten in einer Umfrage des Instituts Harris Interactive dafür, dass die Konservativen einen anderen Kandidaten nominieren. Im konservativen Lager selbst stünden allerdings 59 Prozent der Befragten weiter hinter dem Politiker.

(APA/ag.)