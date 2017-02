Emirate wollen bis 2117 Siedlung auf dem Mars bauen

In Dubai plant man langfristig - © APA (AFP)

Trotz schwindender Einnahmen durch Ölverkäufe denken die Vereinigten Arabischen Emirate weiterhin in Superlativen: Ein in Dubai vorgestellter Plan soll Bewohner des Golfstaates in 100 Jahren auf den Mars bringen. 2117 soll auf dem Roten Planeten die erste menschliche Siedlung fertiggestellt sein, verkündete Vizepräsident Mohammed bin Raschid al-Maktum auf einer Konferenz am Dienstag in Dubai.