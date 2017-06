Emir von Katar lehnt Reise nach Washington ab – Insider

Tamim bin Hamad al-Thani bleibt daheim - © APA (Archiv/AFP)

Der Emir von Katar lehnt einem Regierungsvertreter zufolge eine Reise zu Vermittlungsgesprächen in die USA ab, solange die Blockade seines Landes anhält. Tamim bin Hamad al-Thani plane keine Auslandsreise, sagte der Regierungsvertreter am Donnerstag. US-Präsident Donald Trump hatte dem Emir am Mittwoch in einem Telefongespräch seine Hilfe angeboten und ein Treffen im Weißen Haus vorgeschlagen.