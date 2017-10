Eminem fertigt Donald Trump im Freestyle ab

Bei der Gala zur Verleihung der BET-Hip-Hop-Preise am Dienstagabend (Ortszeit) in Miami trug Eminem per Videoschaltung einen zornigen Rap gegen Präsident Donald Trump vor, den er als inkompetent und rassistisch schmähte.

In Eminems Lied hieß es: “Jeder Fan von mir, der ihn gut findet – Ich ziehe eine Linie im Sand – Ihr seid entweder dafür oder dagegen.” Zu Trump rappte er: “Wir haben einen Kamikaze im Amt – Das wird wahrscheinlich zum nuklearen Holocaust führen.”

Eminem ist der mit Abstand erfolgreichste weiße Rapper in den USA und einer der größten Musikstars dort überhaupt. Seine Rap-Texte sind eigentlich selten politisch.

