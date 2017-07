EM-Silber für Schützin Olivia Hofmann im 300-m-Bewerb

Happy End für die Olympiastarterin - © APA (Archiv)

Olivia Hofmann, die Olympia-Fünfte von Rio im KK-Dreistellungsmatch, hat am Samstag bei den Europameisterschaften der Schützen in Baku für ein Novum gesorgt. Hofmann war als erste Österreicherin überhaupt am Start eines 300-m-EM-Bewerbs und holte Silber. Es war bereits die insgesamt siebente ÖSB-Medaille in Aserbaidschan.