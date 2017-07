EM: Österreichs Frauen feiern Auftaktsieg

Für Österreichs Frauen Nationalteam ging es zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft gegen die etwas stärker eingeschätzten Schweizerinnen. Das Spiel begann für die Österreicherinnen dabei sehr gut – bereits nach 15 Minuten gelang Nina Burger das 1:0. In weiterer Folge versuchten die Schweizerinnen, die sich deutlich das Viertelfinale als Ziel gesetzt haben, natürlich alles, um möglichst schnell den Ausgleich zu erzielen. Die Österreicherinnen ließen bis zur Pause aber nur wenige gefährliche Aktionen zu.

Österreich 30 Minuten in Überzahl

In der zweiten Halbzeit schwächten sich die Schweizerinnen nach 60 Minuten selbst, als Rachel Kiwic nach einem Foul an Nina Burger die Rote Karte sah – die Österreichische Angreiferin wäre alleine auf das Schweizer Tor zugelaufen. In weiterer Folge verteidigten die Österreicherinnen die Führung in Überzahl geschickt, ließen nicht mehr viel zu und feierten am Ende einen verdienten Auftaktsieg gegen die Schweiz.

Den Österreicherinnen gelang somit ein perfekter Auftakt in die Europameisterschaft. Nach diesem Sieg dürfte ein weiterer Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen Island wohl schon zum Aufstieg reichen. Dazwischen steht noch das zweite Gruppenspiel gegen den großen Favoriten Frankreich an.