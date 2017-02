EM-Medaille ist für ein Duo möglich

Über 1200 Sportler aus 50 Nationen habe ihre Nennungen abgegeben und werden in der Bulgarischen Hauptstadt Sofia um die begehrten kontinentalen Medaillen kämpfen.

Alper Deger (KC Höchst) steht gleich morgen zu Beginn der Meisterschaft auf der Matte. In seiner Paradedisziplin Kata Junioren erreichte er im vergangenen Jahr das kleine Finale und holte sich in der Endabrechnung den sensationellen 5. Platz.

Zum ersten Mal bei einem Nachwuchschampionat steht Vincent Forster von KARATE HOFSTEIG. Mit seinen Nationalteamkollegen Lukas und Christoph Buchinger startet er am Samstagmorgen in der Klasse Kata Team U21.

Am Sonntag in der Früh startet die einzige Vorarlberger Kumite Hoffnung Vivien Moric vom KC Höchst. Die Höchsterin geht in der Klasse Kumite U21 -55 kg an den Start.

Sportler und Kategorien im Überblick:

Freitag:

Kata Junioren Alper Deger KC Höchst

(37 Teilnehmer/37 Nationen)

Samstag:

Kata Team U21 Vincent Forster KARATE HOFSTEIG

(10 Teams/10 Nationen)

Sonntag:

Kumite U21 -55 kg VIVIEN MORIC KC Höchst

(33 Teilnehmer/33 Nationen)

Betreut werden die Sportler von den ÖKB Nachwuchsbundestrainer Dragan Leiler und Daniel Devigili. Ebenfalls vor Ort ist Kata Landestrainer Walter Braitsch und der Sportdirektor von KARATE VORARLBERG, Gerhard Grafoner.