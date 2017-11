Élyséepalast: Hariri am Samstag bei Macron in Paris

Rund zwei Wochen nach seiner Rücktrittserklärung soll der libanesische Ministerpräsident Saad al-Hariri am kommenden Samstag in Frankreich sein und dort Präsident Emmanuel Macron treffen. Der Pariser Élyséepalast bestätigte am Donnerstagabend, dass Hariri nach Frankreich komme und am Samstag Macron treffen werde.

Zuvor hatte es bereits im Libanon geheißen, dass Hariri am Samstag mit seiner Familie Richtung Paris aufbrechen wolle. Macron hatte ihn zuvor eingeladen.

Hariri hatte Anfang des Monats von Saudi-Arabien aus überraschend seinen Rücktritt erklärt. Er unterhält enge Beziehungen zu Riad, das wiederum den Iran – die Schutzmacht der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah – als Erzfeind sieht.

Hariri hatte die Golfregion seit dem Schritt nicht verlassen. Das löste Spekulationen aus, Saudi-Arabien habe seinen Rücktritt erzwungen und halte ihn fest, um im Libanon Spannungen mit der Hisbollah zu erzeugen.